Mutui: Borghi (Lega), contro aumento tassi bene disponibilità governo

- "Sono felice di aver trovato disponibilità nel ministro dell'Economia, Giorgetti, affinché il governo faccia il possibile per alleviare le difficoltà di tante famiglie e imprese colpite dal fenomeno del 'caro mutui'. Le responsabilità del rialzo dei tassi - e quindi delle rate di chi ha scelto un mutuo a tasso variabile - sono da ricercarsi in scelte discutibili da parte della Banca centrale europea. In conseguenza di ciò, sarebbe utile aumentare le opzioni a disposizione dei cittadini per fronteggiare questa difficoltà imprevista e un sistema potrebbe essere quello di mantenere il tasso variabile, trasformando però senza spese il mutuo in uno a rata costante in modo da scaricare costi e benefici di rialzi e ribassi dei tassi esclusivamente sulla durata residua del prestito". Lo ha detto il senatore della Lega, Claudio Borghi Aquilini, durante il question time, a palazzo Madama, rivolgendosi al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. (Rin)