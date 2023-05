Milano: Fd'I, rimosso murale Meloni-Schlein, grave se fosse per motivi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se un murales "fosse stato rimosso in tempi così celeri in una città governata dalla destra, i difensori dell'arte libera e della kultura impegnata avrebbero gridato alla censura oscurantista. Invece nella Milano di Sala tutti muti". Ha commentato con queste parole la rimozione, da parte del Comune di Milano, del murales in piazza San Babila che ritraeva Giorgia Meloni ed Elly Schlein nude e incinte (con la fiammella tricolore e "Not for rent" sul pancione di Giorgia, bandiera Lgbt e slogan femminista su quello della leader Pd) il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. "Un modo non volgare e intelligente di rappresentare due visioni opposte sull'utero in affitto. È nostra intenzione fare chiarezza sui motivi per i quali questo murales sia stato tolto: se per "motivi politici", come denuncia l'artista Alexsandro Palombo, e sarebbe davvero grave perché potrebbe suonare quasi come una censura, o per ragioni legate al cantiere", ha concluso Fidanza. Va proprio nella direzione di fare chiarezza sulla vicenda la Dri, domanda a risposta immediata, che i Consiglieri comunali di Fratelli d'Italia a Milano, Chiara Valcepina e Francesco Rocca, hanno annunciato: "vogliamo avere risposte chiare sul perché Palazzo Marino abbia cancellato con estrema fretta un murales che, diversamente da altri lasciati invece intatti, non deturpava muri o monumenti. Fretta che non si è vista, invece, per ripulire il monumento di Vittorio Emanuele II vandalizzato dagli eco-gretini. Ritardo che ha contribuito a rendere ancora più difficoltoso rimuovere la vernice arancione. Infine, vogliamo capire il ruolo del Comune nella rimozione del disegno che era una rappresentazione artistica". (Com)