Usa: Corte suprema limita i poteri dell’Epa per la regolamentazione delle acque

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha approvato una serie di restrizioni all’autorità dell’Agenzia federale per la protezione ambientale (Epa) in relazione alla legge Clean Water Act, che regola l’inquinamento al fine di ripristinare e mantenere l’integrità chimica, fisica e biologica delle acque della nazione. In una sentenza approvata con cinque voti favorevoli e quattro contrari, i giudici hanno scritto che la legge può essere applicata solo alle “zone umide caratterizzate da un collegamento di superficie costante con le acque degli Stati Uniti”. Il caso è stato presentato alla Corte suprema da Michael e Chantell Sackett, una coppia che ha acquistato un terreno nei pressi del Lago Priest, in Idaho. I due hanno tentato di costruire una casa sul terreno, ma l’operazione è stata bloccata dalle autorità regolamentari. “Le zone umide sul terreno in questione sono distinte da qualsiasi corso d’acqua, non essendo direttamente collegate ad essi”, si legge nella sentenza firmata dal giudice Samuel Alito. (Was)