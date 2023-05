© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando arriverà il tempo della ricostruzione, ci occuperemo del commissario della ricostruzione. Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’aeroporto di Bologna. Meloni ha evidenziato come in questa fase è necessario non capire chi spenderà le risorse ma dove trovarle. (Res)