Veneto: in primo trimestre 2023 manifatturiero trevigiano in crescita per produzione e fatturato

- Nel primo trimestre 2023, con il ciclo congiunturale del manifatturiero "siamo in una terra di mezzo. In questo periodo indicatori come produzione e fatturato restano in crescita, seppur debole, ma si stanno esaurendo tutte quelle spinte eccezionali che avevano sostenuto la ripartenza post-pandemia". A dichiararlo è stato Mario Pozzam, presidente della Camera di commercio di Treviso-Belluno, a commento dei dati relativi a questo periodo. "La produzione rimane in territorio positivo, anche se per Treviso in particolare la decelerazione è evidente, soprattutto nel passo congiunturale (+0,6 per cento) - ha spiegato Pozza -. Belluno sembra più favorita dall'occhialeria, con una produzione in crescita del +7,5 per cento rispetto al trimestre precedente. Segnali di debolezza sono dal lato della domanda, sia estera che interna: ad essere penalizzati, sono in particolare i settori legati ai beni di consumo, più esposti alla pressione sui prezzi: in specie, il legno arredo. Va anche detto che i risultati tendenziali sono condizionati da un 'controrimbalzo' rispetto a quanto succedeva un anno fa, quando la raccolta ordini era sostenuta dalla ripartenza della domanda e la lunghezza del portafoglio ordini risentiva anche di quelli inevasi, per i ben noti problemi di approvvigionamento, che invece ora si stanno normalizzando". Nel trevigiano, il manifatturiero ha subito un rallentamento, ma risultati positivi giungono dalla produzione e il fatturato. Complessivamente, il ritmo di crescita di è attestato al +1 per cento mentre l'utilizzo degli impianti è passato dal 78,4 per cento di fine 2022 al 75 per cento. Inoltre la raccolta dei nuovi ordini su base annua, si è attenuata del -0,9%, per il mercato interno, e del -4,5 per cento per il mercato estero. Per il manifatturiero bellunese nel primo trimestre 2023, c'è stato un aumento della produzione delle imprese del +7,1 per cento con un utilizzo degli impianti, sceso sotto il 70 per cento, dal 73,8 per cento. (Rev)