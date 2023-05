Angola: Bello (Eni), Paese resta "strategico" per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre 40 anni di presenza di Eni in Angola, il Paese continua ad essere “strategico” per l’Italia, come dimostra la recente creazione di Azule Energy, joint venture di Eni e Bp che unisce risorse e competenze angolane ed internazionali. Lo ha detto Mario Bello, responsabile di Eni per le attività nell’area dell’Africa sub-sahariana, intervenuto oggi al Forum economico Italia-Angola in corso alla sede di Confindustria. “Eni è presente in Angola dal 1980, fu una delle prime aziende straniere ad entrare nel Paese dopo l’indipendenza dal Portogallo”, ricorda Bello, che dei due anni vissuti nel Paese africano porta un ricordo “vivido”. Il manager ha sottolineato gli sforzi di Eni per accompagnare gli sforzi angolani nella diversificazione e per la transizione energetica, con l’obiettivo di creare occupazione e favorire la crescita economica nel Paese. Bello ha ricordato che Eni lavora per facilitare l’accesso ad un’energia a basso impatto ambientale, e che nel corso degli anni queste attività hanno trovato in Angola un terreno fertile e un buon esempio. (Res)