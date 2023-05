Veneto: da Fondazione teatro La Fenice e Fest raccolta fondi per teatro Rossini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione teatro La Fenice e Fest Fenice servizi teatrali hanno promosso una raccolta fondi a favore del teatro Rossini di Lugo, fortemente colpito dall'alluvione delle scorse settimane in Emilia-Romagna. Il più antico teatro della regione riceverà i fondi raccolti con le libere donazioni del pubblico delle due istituzioni veneziane durante alcuni spettacoli che andranno in scena alla Fenice e al Malibran. "Vogliamo lanciare un appello affinché più persone possibili partecipino al salvataggio e alla ripresa del teatro di Lugo di Romagna con gesti concreti di solidarietà - ha dichiarato Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del teatro La Fenice -. Noi come teatro non possiamo che esserci e agire, perché la condivisione e la partecipazione sono valori chiave per chi vive e opera nel mondo della musica: la musica va in sostegno della musica, ancor più nei momenti di difficoltà come quello che sta vivendo ora il teatro romagnolo. Ci piace poi pensare che la programmazione fenicea di questi giorni, in particolare con 'Il trionfo del tempo e del disinganno' di Händel e con la 'Pastorale' di Beethoven, diretta da Robert Trevino, possa essere un utile spunto di riflessione sui alcuni dei temi che ci accompagnano in questi giorni di grave crisi ambientale, quali la bellezza, la fugacità del tempo, la forza della natura e soprattutto il dialogo, delicato e cruciale, tra la natura e l'uomo". (Rev)