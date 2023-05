Ucraina: Consiglio Ue adotta regolamento per rinnovo sospensione dazi doganali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Ue ha adottato un regolamento che rinnova per un altro anno, fino a giugno 2024, la sospensione di tutti i dazi doganali, i contingenti e le misure di difesa commerciale sulle esportazioni ucraine verso l'Ue. "Rinnovando queste misure, l'Ue continua a dimostrare il suo incrollabile sostegno politico ed economico all'Ucraina, che sta ancora affrontando l'aggressione militare immotivata e ingiustificata della Russia", si legge in una nota del Consiglio. "Le misure aiuteranno l'Ucraina a mantenere la stabilità delle sue relazioni commerciali con l'Ue e a far funzionare la sua economia in circostanze molto difficili. Insieme all'ampio sostegno militare, finanziario e umanitario, questo è fondamentale per aiutare l'Ucraina nella sua ripresa a lungo termine", continua il comunicato stampa. Il regolamento adottato oggi si applicherà per un periodo di un anno e riguarderà tutti i dazi doganali in sospeso ai sensi del Titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Ue e l'Ucraina, che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondita. Si tratta di due categorie di prodotti: gli ortofrutticoli soggetti al sistema dei prezzi d'entrata e i prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati, soggetti a contingenti tariffari. Il regolamento riguarderà anche la riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina, e l'applicazione del regime comune di importazione (misure di salvaguardia) alle importazioni ucraine. Ora che il regolamento è stato adottato, sarà firmato dai rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prima di entrare in vigore il 6 giugno. (Beb)