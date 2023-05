Ucraina: Tajani, manca posizione condivisa su natura tribunale per crimini di aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è ancora una posizione condivisa in Europa sulla natura del tribunale che dovrà giudicare il crimine di aggressione in Ucraina. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione alle Commissioni riunite di Camera e Senato sul Consiglio Affari esteri dell’Unione europea del 22 maggio. Il titolare della Farnesina ha spiegato che sulla questione del tribunale esistono opinioni diverse. “Alcuni Stati membri si sono chiaramente espressi a favore dell’istituzione di un tribunale ad hoc, nel senso auspicato da Kiev. Altri Paesi preferirebbero invece un tribunale ucraino internazionalizzato, nella direzione indicata dal G7, cui abbiamo fortemente contribuito”, ha affermato Tajani. “L’Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha auspicato la definizione di una posizione unitaria in vista del prossimo Consiglio Affari esteri”, ha aggiunto il ministro. (Res)