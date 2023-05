Tunisia: ambasciatore algerino a Roma, lavoriamo con l’Italia per mantenere stabilità Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria sta “lavorando a stretto contatto con l’Italia” con l’obiettivo di mantenere la stabilità della Tunisia. Lo riferisce in un’intervista ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore algerino a Roma, Abdelkrim Touahria. “Siamo pienamente impegnati ad affrontare la situazione in Tunisia, che ci preoccupa, e stiamo lavorando a stretto contatto con l'Italia per prevenire qualsiasi forma di instabilità in quel Paese. Il nostro obiettivo comune è contribuire al mantenimento della stabilità in Tunisia”, afferma il diplomatico algerino. (Res)