Libia: ambasciatore algerino in Italia, no a interventi stranieri che aggravano la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria sta promuovendo, insieme all’Italia, la stabilità nel Sahel e in Libia e per “evitare qualsiasi intervento straniero che possa aggravare la situazione”. Lo riferisce in un’intervista ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore algerino a Roma, Abdelkrim Touahria. “Crediamo fermamente che la cooperazione internazionale basata sul rispetto reciproco e sul comune obiettivo di sviluppo e stabilità sia essenziale per garantire un futuro migliore all'Africa e ai suoi Paesi”, aggiunge il diplomatico. (Res)