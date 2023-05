Siria: ambasciatore algerino in Italia, bene il ritorno di Damasco nella Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria accoglie con favore il ritorno della Siria nella Lega Araba, un risultato al quale il Paese nordafricano ha contribuito “in modo significativo con il vertice arabo di Algeri nel 2022”. Lo riferisce in un’intervista ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore algerino a Roma, Abdelkrim Touahria. “Accogliamo con favore il ritorno della Siria nella Lega Araba. L'Algeria ha effettivamente svolto un ruolo significativo in questa decisione, affrontando la questione al vertice di Algeri nel 2022. Sembra che i leader arabi abbiano risposto all'appello dell'Algeria per il ritorno della Siria”, riferisce Touahria. (Res)