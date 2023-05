Paraguay: Cina contesta alleanza diplomatica con Taiwan, Assunzione consideri suoi interessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santiago Pena, esponente del Partito Colorado al governo ad Assunzione, si è aggiudicato la vittoria alle elezioni presidenziali del 30 aprile, battendo con un ampio margine l'esponente della coalizione oppositrice, Efrain Alegre. Quest'ultimo aveva dichiarato che, in caso di vittoria, non avrebbe escluso di aprire i rapporti diplomatici con la Cina, togliendo a Taiwan l'ultimo alleato nell'intera America del Sud. Da quando Taiwan, formalmente Repubblica di Cina, perse il suo seggio alle Nazioni Unite in qualità di rappresentante del territorio cinese nel 1971, la maggior parte degli Stati sovrani ha infatti trasferito il riconoscimento diplomatico alla Repubblica popolare cinese, accettandola come unica e legittima rappresentante della "Cina" nel suo insieme a livello internazionale. (segue) (Cip)