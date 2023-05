Paraguay: Cina contesta alleanza diplomatica con Taiwan, Assunzione consideri suoi interessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tali ragioni, Taiwan non gode di una rappresentanza autonoma negli organismi multilaterali e istituisce le proprie ambasciate informali con il nome di "Taipei cinese". La statualità dell'isola è attualmente riconosciuta da una minoranza di 13 Stati (Belize, eSwatini, Guatemala, Haiti, Isole Marshall, Nauru, Palau, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, Città del Vaticano), che possono essere annoverati tra i formali alleati diplomatici dell'isola. A causa della sua importanza strategica e del ruolo leader rivestito nell'industria dei semiconduttori, il numero di partner commerciali di Taiwan risulta molto più ampio e include Stati Uniti e diversi Paesi europei. Attualmente Taiwan non riconosce una capitale de iure, mentre quella de facto e sede del governo centrale è Taipei. (Cip)