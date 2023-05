Regno Unito: Sunak e leader Ia discutono di "minacce esistenziali" e timori di disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Rishi Sunak ha discusso con figure di spicco nel settore dell'intelligenza artificiale della necessità di una regolamentazione per mitigare i rischi, che vanno dalla disinformazione, alla sicurezza nazionale fino alle "minacce esistenziali". Parlando con gli amministratori delegati della società ChatGot OpenAi, Google Deepmind e Anthropic, Sunak ha affermato che l'intelligenza artificiale è la "tecnologia determinante del tempo" con il potenziale per "trasformare positivamente l'umanità". Tuttavia, una dichiarazione congiunta dell'incontro ha riconosciuto che il successo della tecnologia è subordinato alla presenza delle "giuste barriere di protezione" in modo che il pubblico possa essere al sicuro. (Frp)