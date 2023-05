Cultura: Barbero, "Una collezione inattesa" è il patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Una collezione inattesa", presentata oggi alle Gallerie d'Italia, non è una mostra ma un allestimento, perché non include prestiti, ma solo il patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo, dedicato molto alla scultura fin dal salone centrale in cui il pubblico entra e incentrata con sull'attirare con un singolo quadro iconico ma permettendo di conoscere nuovi artisti più famosi e meno. Lo ha spiegato Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, a margine dell'inaugurazione dell'allestimento, che da domani apre ufficialmente al pubblico. (Video: Agenzia Nova) (Rem)