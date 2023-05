Balcani: Tajani, Bruxelles continui a dimostrare impegno per percorso europeo regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bruxelles ci sono stati incontri con i colleghi degli Stati balcanici per discutere della stabilizzazione della regione, particolarmente esposta alla guerra in Ucraina. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato sul Consiglio Affari esteri dell’Unione europea del 22 maggio. “Durante i colloqui è emersa la forte domanda d’integrazione nella vita istituzionale dell’Unione europea, alla quale Bruxelles deve rispondere con maggiore attenzione”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Abbiamo ribadito il forte sostegno al percorso europeo della regione, ma dovremo continuare a dimostrarlo”, ha aggiunto Tajani. (Res)