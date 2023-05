Trasporti: Rfi, dalle 18 di sabato lavori in stazioni Roma Monte Mario e Cesano di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività di potenziamento tecnologico e infrastrutturale nel nodo di Roma da parte di Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Fs italiane. Questa volta gli interventi, volti a incrementare gli standard di qualità del servizio, si svolgeranno tra le stazioni di Roma Monte Mario e Cesano di Roma. A partire dalle ore 18:00 di sabato 27 maggio fino alle ore 9:00 di domenica 28 maggio Rfi eseguirà importanti lavori che riguarderanno in particolare l’ammodernamento dei sistemi di controllo e supervisione della circolazione attraverso l’upgrading con tecnologia "Apparato centrale computerizzato multistazione". L’investimento economico ammonta a circa 20 milioni euro. Sabato e domenica saranno all’opera, su più turni lungo linea e al Posto centrale di Roma Termini, circa 120 persone del Gruppo Fs italiane e di ditte appaltatrici. Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione dei treni sulla linea FL3 Roma-Viterbo subirà modifiche: saranno soppressi, sostituiti con bus e subiranno modifiche di orario alcuni collegamenti tra Roma Tiburtina/Roma Ostiense e Cesano di Roma/Bracciano/Viterbo. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati. Lo comunica in una nota Rfi.(Com)