Roma: Bonessio (Ev), bene nuovo regolamento Case sociali persone anziane, spazi da valorizzare

- Ringrazio la Commissione Politiche Sociali e la presidente Nella Converti per l'importante lavoro svolto con la stesura del nuovo Regolamento per il funzionamento delle case sociali delle persone anziane e del quartiere di Roma Capitale e che oggi abbiamo approvato in aula Giulio Cesare. Così il consigliere capitolino di Europa verde ecologista, Ferdinando Bonessio. "A seguito delle disposizioni della Regione Lazio e soprattutto alla luce dell'attuale contesto sociale post pandemico, è doveroso per noi ripensare il sistema dei centri anziani non più solo come servizio da erogare a una specifica categoria di persone ma bensì come risorsa da valorizzare al servizio della città", prosegue. (segue) (Com)