Roma: Bonessio (Ev), bene nuovo regolamento Case sociali persone anziane, spazi da valorizzare (2)

- "Ritengo infatti che quelle realtà, unici presidi di socialità in alcune zone del territorio, sono spazi di trasmissione di saperi, competenze e conoscenze. Per questo, anche grazie alle norme previste nel testo della deliberazione che favoriscono l'invecchiamento attivo, le associazioni di promozione sociale diventano la concreta realizzazione di quel patto di apprendimento intergenerazionale per il benessere e l'inclusione sociale. Ed è su questo che dobbiamo scommettere. Accanto al regolamento poi bisogna prevedere anche un sistema di aiuti e sostegno alle attività dei nuovi centri anziani affinché possano trasformarsi realmente in ciò che il nuovo regolamento descrive in modo corretto e preciso: ossia luoghi in cui si perseguono fini sociali per migliorare la qualità della vita della città e dei suoi cittadini", conclude Bonessio. (Com)