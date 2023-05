© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai rappresentano una grave perdita per il servizio pubblico. La pluralità delle voci ha da sempre rappresentato uno dei punti di forza della Rai, e perdere una giornalista così autorevole è sicuramente un depauperamento per l'informazione e per i cittadini". Lo afferma la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia (M5s).(Rin)