E-R: Mit, verso riapertura anticipata tratte ferroviarie, Salvini torna a Bologna domenica

23 luglio 2021

- L’obiettivo del vicepremier e ministro Matteo Salvini, in strettissimo contatto con tutte le realtà del gruppo Fs, è la riapertura anticipata della ferroviaria Adriatica (con la riattivazione della tratta tra Faenza e Forlì) e la linea tra Faenza e Ravenna. L’ipotesi - informa una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit) - è che possano tornare operative da lunedì, con giorni di anticipo rispetto alle previsioni, anche se con alcune limitazioni dovute al perdurare dei lavori di ripristino all'infrastruttura e alle tecnologie. Ingegneri e personale delle Fs sono al lavoro per ripristinare collegamenti viari e ferroviari, in modo da consentire la ripresa delle attività e soccorsi più celeri. La programmazione dei treni sulla tratta adriatica sarà, in una prima fase, parziale; il numero dei treni verrà aumentato progressivamente con l’obiettivo del ripristino totale delle corse entro la settimana successiva. I tecnici stanno lavorando senza sosta per effettuare i test necessari su tutti gli impianti. In contemporanea proseguono i lavori nel bacino di Lugo e tra Portomaggiore e Ravenna (dove è attivo un servizio di bus sostitutivi), zone ancora fortemente danneggiate su cui ci sarà una previsione di riattivazione nei prossimi giorni. Salvini tornerà a Bologna domenica, gli uffici del Mit sono in contatto continuo con gli amministratori locali. (Com)