Iraq: presidente parlamento, sabato voteremo legge di bilancio 2023-2025

- Il parlamento dell'Iraq si riunirà sabato prossimo, 27 maggio, per votare la legge di bilancio per gli anni fiscali 2023, 2024, 2025. Lo ha riferito l'emittente curdo-irachena "Rudaw", citando il presidente del parlamento, Mohammed al Halbousi. Quest'ultimo ha fatto sapere che il disegno di legge include "molti investimenti e progetti strategici" che avranno conseguenze positive per i servizi compresi nel programma del governo. "Si stanno definendo gli ultimi dettagli", ha aggiunto Halbousi a seguito di un incontro con la commissione Finanze. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 19 marzo, include una spesa record di 152 miliardi di dollari, una cifra che tuttavia potrebbe destare preoccupazione qualora i prezzi del petrolio scendano al di sotto della soglia di 70 dollari al barile, ovvero il limite fissato dalla legge. Come ricorda "Rudaw", in Iraq, un Paese fortemente dipendente dalle entrate petrolifere, le fluttuazioni dei prezzi globali potrebbero avere un impatto negativo per la stabilità economica. All'inizio di questo mese, il primo ministro Mohammed Shia al Sudani e Al Halbousi avevano sottolineato la necessità di accelerare il processo di approvazione del disegno di legge sul bilancio, dopo che, lo scorso anno, non era stato raggiunto un accordo a riguardo, anche a causa dell'instabilità politica. Ciò ha impedito all'Iraq di godere dei benefici derivanti dall'aumento dei prezzi del petrolio in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, evidenzia "Rudaw". (segue) (Irb)