Banche: Giorgetti, attenzione governo per condizioni più eque a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo guarda con attenzione “alle iniziative che il settore bancario che sta ponendo in essere per attenuare la divergenza tra l'aumento del margine di interesse sui crediti erogati e quello sui rendimenti dei conti correnti, al fine di garantire condizioni più vantaggiose e più eque per le famiglie”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’interrogazione al Senato sul rialzo dei tassi di interesse sui mutui e sui prestiti. (Rin)