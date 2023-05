Montagna: Calderoli annuncia fondi per impianti risalita e piste sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera all’iniziativa 'Energia in vetta': una serie di misure per sostenere concretamente gli impianti di risalita e le piste da sci, dal valore complessivo di circa 11 milioni. Un incentivo promosso dagli Affari regionali che è rivolto ai gestori di queste infrastrutture sportive, per garantire il loro funzionamento anche alla luce dei maggiori costi sostenuti nella stagione invernale appena trascorsa. Vogliamo dare ancora una volta un segnale tangibile di vicinanza, supporto e aiuto a queste realtà che sono un’eccellenza per questi territori". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "L’iniziativa si inserisce infatti nel complesso di misure predisposte nell’interesse dei cittadini che abitano in montagna, come ad esempio il raddoppio dello stanziamento di risorse nel Fosmit, i fondi a sostegno dell’imprenditoria femminile innovativa ed i lavori per la nuova legge della montagna - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -. Attraverso queste scelte ribadisco e confermo il mio impegno per i territori montani. Un patrimonio del nostro Paese che, come dico sempre, può e deve essere valorizzato e sostenuto a dovere".(Com)