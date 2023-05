Imprese: Mimit, riunita Commissione allerta rapida su prodotti infanzia e cura della persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alle Imprese e al made in Italy Massimo Bitonci ha aperto oggi a palazzo Piacentini i lavori della seconda riunione della Commissione di allerta rapida per il monitoraggio dei prezzi. L’incontro - si legge in una nota -, presieduto dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, ha approfondito le dinamiche sul costo di alcuni prodotti per l’infanzia e per la cura della persona, a seguito della riduzione dell’aliquota Iva (dal 22 per cento al 5 per cento) per l’anno 2023, come stabilito dalla legge di Bilancio. I dati analizzati durante il confronto tecnico relativi a marzo 2023 hanno mostrato una variazione media nazionale di prezzo rispetto a dicembre 2022 che, per alcuni prodotti per l’infanzia, soprattutto pannolini e seggiolini auto, risulta meno intensa di quella attesa. (segue) (Com)