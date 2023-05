Imprese: Mimit, riunita Commissione allerta rapida su prodotti infanzia e cura della persona (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai lavori della Commissione, al fine di valutare in modo completo tutti i meccanismi di formazione del prezzo dei prodotti analizzati e poter così meglio definire le aspettative dei prossimi mesi anche in base alla dinamica delle altre variabili di mercato, hanno inoltre partecipato, oltre ai componenti interessati per materia e previsti dal decreto (Mef, Masaf, Mase, Mit, Guardia di finanza, Istat, Unioncamere, rappresentanti del Cncu, il rappresentante della Conferenza delle Regioni, Banca d’Italia, Antitrust, Ivass, Consob), l’Agenzia delle entrate, le rappresentanze dell’industria e produzione (Confindustria, Assogiocattoli), nonché i rappresentanti della distribuzione e del commercio (GDO, Confcommercio, Confesercenti, Federfarma, Assofarm, Unaftisp e Federfardis). "Bene la convocazione di oggi - dichiara il sottosegretario Bitonci - che conferma il ruolo centrale del Mimit e del Garante al fine di monitorare eventuali rincari non giustificati, anche a fronte della considerevole riduzione dell’iva, su questi prodotti. Prosegue una fattiva collaborazione con gli organi preposti alla vigilanza sul corretto trend dei listini, per rintracciare condotte scorrette a carico di famiglie e consumatori". (Com)