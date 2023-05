Messico: ad aprile bilancia commerciale in passivo di 1,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Messico ha registrato ad aprile un passivo di 1,509 miliardi di dollari, inferiore al miliardo e 783 milioni di dollari registrato ad aprile del 2022. Lo fa sapere l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che nei primi quattro mesi dell'anno il Paese ha accumulato un deficit commerciale di 6 miliardi e 308 milioni di dollari. Il saldo di aprile è dato dai 46,22 miliardi di dollari ottenuti per le esportazioni, in calo del 2,9 per cento su anno, e dai 47,73 miliardi di dollari spesi per importare merci (-3,3 per cento su anno). Sul fronte dell'export, sottolinea Inegi, le vendite di prodotti non petroliferi hanno fruttato 43,6 miliardi di dollari (in calo dello 0,2 per cento su anno), contro i 2,62 miliardi dei prodotti petroliferi (-32,8 per cento su anno). Le importazioni dei prodotti petrolifere sono diminuite del 27,5 per cento, contro un aumento dello 0,1 per cento di quelle non legate al settore. (segue) (Mec)