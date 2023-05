Messico: ad aprile bilancia commerciale in passivo di 1,5 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di volumi, le esportazioni di merce ad aprile sono calate del 2,17 per cento (-2,35 per cento delle non petrolifere, +1,07 per cento delle petrolifere). Le importazioni sono complessivamente aumentate del 3,46 per cento (+4,32 per cento delle non petrolifere, -3,8 per cento delle petrolifere). Il dato di aprile conferma la continua integrazione del Messico nel tessuto commerciale nordamericano: le vendite negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,3 per cento, mentre quelle verso il resto del mondo si sono contratte del 2,35 per cento. Una dinamica accentuata dall'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), primo tassello del progetto di rendere il continente sempre più autonomo. (segue) (Mec)