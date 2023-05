Messico: ad aprile bilancia commerciale in passivo di 1,5 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), nelle intenzioni dei contraenti, punta a rendere la catena del valore regionale più solida e meno dipendente dalla concorrenza mondiale. Il trattato è stato firmato a fine novembre 2018, in occasione del vertice finale del G20 tenutosi a Buenos Aires, in Argentina. Il testo, frutto di un lungo e controverso negoziato è stato siglato dall'ex presidente Usa Donald Trump, dall'ex presidente messicano Enrique Pena Nieto (all'ultimo giorno del suo mandato) e dal primo ministro canadese Justin Trudeau. Entrato ufficialmente in vigore il 1 luglio del 2020, il nuovo Usmca sostituisce il "vecchio" Nafta (North American Free Trade Agreement). Tra i punti del testo qualificanti, e più dibattuti, c'è un sensibile incremento della percentuale di componenti che devono essere prodotti nei tre Paesi, specialmente negli Usa, perché le autovetture possano godere delle esenzioni doganali. (Mec)