Ue: Dombrovskis, Europa principale sostenitrice riforma Omc

- L'Europa rimane il più forte sostenitore globale della riforma del Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso della conferenza finale del Consiglio Ue Commercio di Bruxelles. La riforma, ha aggiunto, è "sostenuta da regole globali funzionanti e pertinenti, in particolare sulla risoluzione delle controversie". In vista della riunione ministeriale dell'Omc, ha poi continuato Dombrovskis, "siamo alla ricerca di una soluzione stabile sulla moratoria del commercio elettronico e vogliamo far avanzare la questione dei sussidi industriali". In particolare, ha concluso, "la trasparenza e la sicurezza alimentare rimarranno importanti per noi, ma è certo che dobbiamo affrontare il tema della trasparenza, soprattutto in settori come le restrizioni alle esportazioni e agli aiuti alimentari". (Beb)