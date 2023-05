Sanità: Asl Viterbo, l'ospedale di Belcolle centro ospedaliero per le malattie rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 giugno 2023 la Asl di Viterbo, e in particolare il polo ospedaliero di Belcolle, entrerà a far parte della Rete delle malattie rare della Regionale Lazio come Centro ospedaliero per le malattie rare (Corm). Le malattie rare sono patologie che hanno una ridotta prevalenza nella popolazione generale (5 casi su 10mila abitanti) ma, nel loro complesso, hanno un rilevante impatto sociale ed economico, legato alle specifiche necessità assistenziali e di cura dei pazienti affetti e delle loro famiglie. Il percorso che ha condotto al riconoscimento del polo ospedaliero di Belcolle come Corm nella rete regionale è iniziato presso la Asl Viterbo circa cinque anni fa per l'impegno proposto da un gruppo inizialmente ristretto di professionisti, poi aumentato di numero, che lavorava e lavora tuttora nell'ospedale viterbese in percorsi diagnostici terapeutici accomunati dalla rarità delle patologie trattate e dalla volontà di fare squadra. La procedura per il riconoscimento da parte della Regione Lazio è stata complessa, dovendo produrre documentazione che attestasse la presenza di strutture e percorsi clinico diagnostici appropriati associati a professionalità scientifiche di alto livello. (segue) (Com)