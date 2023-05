Sanità: Asl Viterbo, l'ospedale di Belcolle centro ospedaliero per le malattie rare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di professionisti ha lavorato al raggiungimento dell'obiettivo in simbiosi e supportato dalla Direzione strategica dell'azienda anche durante la pandemia da Covid-19. Il Corm riconosciuto dalla Regione Lazio, attraverso la determinazione 2070 dello scorso 19 febbraio, comprende centri hub e spoke che prevedono il coinvolgimento delle unità operative di Nefrologia e dialisi, Cardiologia, Medicina generale per la Reumatologia, Neurologia e del Laboratorio di Genetica Medica (già centro di riferimento di I livello nella rete regionale dei laboratori di genetica medica istituita dal Dca 549/2015) . "I cittadini della provincia di Viterbo affetti dalle malattie rare inserite nel Corm a partire dal 1 giugno – commenta il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi -, nell'ottica dell'equità e dell'accesso alle cure, potranno finalmente trovare completa assistenza negli ambulatori dei centri hub e spoke di Belcolle, e questo ridurrà sensibilmente la mobilità verso altri centri di riferimento regionali. Con la collaborazione dei responsabili degli stessi centri, delle istituzioni e delle associazioni dei malati organizzeremo a breve una campagna di informazione per la cittadinanza, per le strutture e per professionisti della sanità che insistono sul territorio viterbese, al fine di realizzare e facilitare l'accesso degli utenti ai percorsi di diagnosi, cura e presa in carico". (Com)