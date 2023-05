Pnrr: Zanella (Avs), ogni sforzo per mozione unitaria opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il dossier Piano nazionale di ripresa e resilienza "è strategico per il futuro, temiamo che il governo Meloni non sia all'altezza dei compiti. Come opposizioni dobbiamo fare ogni sforzo per presentare una mozione unitaria che impegni il governo a assicurare al Paese un uso trasparente e virtuoso dei fondi, soprattutto con obiettivi coerenti con il superamento della dipendenza dalle fonti fossili ed in linea con il raggiungimento degli obiettivi climatici". Lo afferma, in una nota, la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella.