Roma: entro il 2026 saranno rifatti 800 chilometri della viabilità primaria (2)

- La maggior parte, l'80 per cento, degli 800 chilometri della viabilità primaria, sarà riqualificato entro la fine del 2024. Il restante 20 per cento dei lavori terminerà nel 2026. "È il più grande piano di manutenzione straordinaria delle strade di Roma degli ultimi decenni e, forse, di sempre: abbiamo ereditato una situazione disastrosa, ma ci siamo dati un obiettivo ambizioso", ha detto Gualtieri. "Se si tolgono i soli 23 chilometri già rifatti negli ultimi anni, un po' pochini, il resto li rifaremo integralmente entro il 2026", ha spiegato Gualtieri -. Il tutto con una grande novità: la positiva cooperazione tra il Simu e l'Anas, con un lavoro in convenzione che ci consente di più che raddoppiare la nostra capacità di intervento. Non pezze, ma interventi strutturali - ha concluso il sindaco - che resteranno e dureranno nel tempo, un fatto storico per la città". (segue) (Rer)