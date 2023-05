Roma: entro il 2026 saranno rifatti 800 chilometri della viabilità primaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un risanamento che in modo così profondo, sottolineano da Palazzo Senatorio, non veniva fatto da più di venti anni e ha visto impegnati nelle lavorazioni principalmente il Dipartimento Simu di Roma Capitale e Anas. "È un piano strategico e non un piano straordinario. La giunta non fa nulla di straordinario, se per straordinario si intendono le deroghe, la fretta, gli interventi una tantum. L'unico elemento straordinario è che affrontiamo il tema in modo serio e questo non avveniva da oltre 20 anni", ha detto l'assessora Segnalini. "Rifare le strade significa più sicurezza, meno incidenti dovuti alle buche e marciapiedi per i pedoni - ha aggiunto -. I cantieri si svolgono di notte e non intralciano il traffico, anche questa è una novità". Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente della commissione capitolina Lavori pubblici, Antonio Stampete del Pd, e la delegata alla Viabilità di Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia. (Rer)