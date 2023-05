Turchia: transitati oltre 30 milioni di tonnellate di grano con iniziativa del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 30,3 milioni di tonnellate di grano sono transitati attraverso l’iniziativa del corridoio del Mar Nero da agosto 2022, a bordo di 953 navi. Lo hanno annunciato funzionari del ministero del Commercio della Turchia citati dal quotidiano turco “Hurriyet”. In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022, ad agosto dello stesso anno Ucraina e Russia hanno firmato accordi separati con la Turchia e le Nazioni Unite per il ripristino delle esportazioni di grano, fertilizzanti e altri prodotti che normalmente transitano attraverso il Bosforo. Lo scorso 17 maggio, l’iniziativa del corridoio del grano è stata estesa per altri due mesi.(Tua)