Serbia: ministro Esteri smentisce partecipazione ia Conferenza su sicurezza in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha smentito di aver partecipato alla Conferenza internazionale sulla sicurezza di Mosca, in Russia. Dopo l'incontro con il presidente dell'Osce, Bujar Osmani, Dacic ha detto che ieri sera stava cenando a Belgrado proprio con Osmani. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui lo stesso ministro ha affermato di "non aver ricevuto un invito" a partecipare all'incontro. Dacic ha dichiarato che lui, in quanto ministro degli Esteri, "non può viaggiare di nascosto da nessuna parte" dato che è sempre accompagnato dalla polizia di sicurezza. Il ministro ha quindi chiesto come mai "non sia stata pubblicata neanche una foto della sua presenza", sottolineando che questo è "un altro esempio della guerra ibrida in corso". I media di Belgrado avevano annunciato stamane che Dacic era presente alla Conferenza internazionale sulla sicurezza a Mosca insieme al direttore dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia), Aleksandar Vulin.(Seb)