Ue: Gentiloni, allentare regole su aiuti di Stato è strada sbagliata

- Allentare le regole sugli aiuti di Stato è una strada sbagliata e pericolosa. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento. "Quando si allentano le regole degli aiuti di Stato si hanno due effetti, il primo è che ogni Paese risponde per conto proprio, il secondo è che la risposta squilibra i rapporti di forza tra i Paesi, perché i portafogli sono diversi", ha detto. "Anche liberando totalmente i diversi paesi, comunque a livello nazionale non ce la fai a essere competitivo. Noi abbiamo 15 o 20 meccanismi diversi di incentivazione delle auto elettriche in Europa. Possiamo competere con questo meccanismo contro Cina e Stati Uniti?", ha proseguito il commissario Ue. "Il tema della messa in comune di scelte e priorità politiche, con dietro delle risorse, su cui la Commissione Ue sta lavorando molto bene, torna fondamentale. Se si squilibra la capacità di partecipare alla competizione fra i diversi Paesi europei, e se l'Ue resta indietro in questa competizione, rischiamo di uscire dalla dipendenza dal gas russo e trovarci dipendenti dai materiali rari provenienti dalla Cina e in difficoltà sui mercati con i nostri partner storici", ha poi spiegato Gentiloni. "L'Italia potrebbe essere protagonista sulla discussione globale su questo grandissimo tema", ha concluso. (Beb)