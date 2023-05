Francia: aperta inchiesta su sospetto sabotaggio a nave militare in costruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Rennes ha aperto un'inchiesta su sospette azioni di sabotaggio ad una fregata militare in corso di costruzione a Lorient, in Francia, su un sito di Naval Group. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che alcuni cavi della nave sono state recentemente tagliati. "In seguito alla scoperta di atti di sabotaggio su una delle nostre navi, abbiamo immediatamente presentato denuncia", ha fatto sapere Naval Group, spiegando che sono stati rafforzati i controlli. La nave dovrebbe essere consegnata nel 2024 alla Marina francese. (Frp)