Maltempo: Coldiretti, oltre 900 mila euro di danni a terreni agricoli dopo grandinata a Rieti

- Devastati oltre 600 ettari di terreni agricoli a Magliano Sabina dalla violenta grandinata, che si è abbattuta su Rieti e provincia. Secondo una prima stima della federazione provinciale di Coldiretti, i danni ammontano a oltre 900 mila euro. Un bilancio che è destinato a salire nei prossimi giorni. Distrutte le colture di mais, erba medica, cereali, vigneti e uliveti, oltre agli erbai. Inevitabile la richiesta dello stato di calamità, per la quale si è già attivato il sindaco di Magliano Sabina, Giulio Falcetta. E' quanto si legge in una nota. Una situazione "che rischia di compromettere seriamente i raccolti del nostro territorio - spiega il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - con pesanti ripercussioni per le nostre aziende, già colpite dalle numerose difficoltà che si sono susseguite in questi anni, dalla pandemia all'aumento dei costi delle materie prime, fino ai cambiamenti climatici. La zona maggiormente colpita è stata quella di Magliano Sabina, dove lo scenario è decisamente preoccupante". (segue) (Com)