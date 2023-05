Maltempo: Coldiretti, oltre 900 mila euro di danni a terreni agricoli dopo grandinata a Rieti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ripercussioni dei danneggiamenti cadranno su diversi settori dell'agricoltura, tra cui la zootecnia. "Le aziende avranno grosse difficoltà - prosegue il presidente della sezione di Coldiretti a Magliano Sabina, Federico Nesta - anche per l'alimentazione del bestiame a causa delle coltivazioni foraggere andate distrutte". La richiesta di Coldiretti Rieti è quella dello stato di calamità per supportare le aziende colpite. "Abbiamo subito chiamato il sindaco di Magliano Sabina, Giulio Falcetta - conclude il direttore di Coldiretti Roma, Giuseppe Casu - il quale ci ha confermato di essersi già attivato per avviare le procedure necessarie a chiedere lo stato di calamità, fondamentale a seguito degli ingenti danni registrati e ancora in via di quantificazione, per dare un sostegno alle nostre aziende agricole". (Com)