Fisco: Damiani (FI), Schlein e Pd nemici di crescita

- "La sinistra di Elly Schlein, con il suo programma economico fatto di patrimoniali e redistribuzione, si conferma nemica della crescita e spesso anche dell'equità. Non c'è nulla di equo, infatti, nel tartassare la casa degli italiani o nell'aumentare le imposte di successione su patrimoni che sono già stati abbondantemente colpiti in precedenza". Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, Dario Damiani. "Ciò che serve al nostro Paese, e per cui Forza Italia si batte da sempre, è una riforma fiscale complessiva basata sulla semplificazione e sulla riduzione del carico fiscale, innanzitutto in favore dei redditi medi e medio-bassi e delle imprese. Non permetteremo mai che i risparmi degli italiani e le loro abitazioni vengano colpiti dalla foga tassatoria del Pd, che vede la ricchezza come un nemico da combattere anziché come un patrimonio collettivo da incentivare per far crescere il sistema Paese", conclude. (Rin)