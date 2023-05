Ucraina-Russia: presidenza Kiev, 106 militari tornati da Bakhmut per scambio prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 106 i militari tornati in Ucraina a seguito di uno scambio di prigionieri di guerra con la Russia. Lo ha annunciato il capo dell'Ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak. Tra i militari tornati vi sono otto ufficiali, sette guardie di frontiera e un militare del Servizio di trasporto speciale militare dello Stato. "Hanno combattuto per Bakhmut e hanno compiuto un'impresa che ha impedito al nemico di avanzare più in profondità a est. Ciascuno di loro è un eroe del nostro Stato", ha scritto Yermak su Telegram, aggiungendo che almeno sette militari salvati hanno riportato ferite. Dei soldati liberati, 68 erano considerati dispersi.(Kiu)