Imprese: Poste Italiane, offerta Energia taglia traguardo 250 mila contratti luce e gas

- Partenza sprint per Poste Energia, la nuova offerta luce e gas per il mercato libero di Poste Italiane ha infatti già tagliato il traguardo dei 250 mila contratti. Secondo gli ultimi dati resi noti dal TgPoste, il gruppo guidato dall’Ad Matteo Del Fante – riferisce una nota – entrato nel mercato dell’energia a febbraio scorso continua a registrare un forte apprezzamento da parte dei clienti dell’offerta luce e gas grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e semplicità. Il prezzo della materia luce e gas è infatti bloccato per 24 mesi e i clienti possono scegliere tra due opzioni di pagamento: quella tradizionale con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella a rata fissa, calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente, che consente di pagare lo stesso importo per 12 mesi, senza avere sorprese in bolletta. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente sulla base dei consumi effettivi rilevati. Poste Italiane offre inoltre la possibilità di sottoscrivere l’offerta Poste Energia su tutti i canali fisici e digitali del gruppo (uffici postali, web, app Postepay e app Bancoposta) perfettamente integrati tra loro: è possibile, infatti, cominciare un preventivo sui canali digitali e terminarlo in ufficio postale e viceversa. (Com)