Rai: Lollobrigida, buon lavoro ai direttori, serve informazione di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro ai direttori Rai, nominati oggi dal Cda. “Sono certo che la competenza che hanno già dimostrato sarà garanzia di imparzialità per i telespettatori, che meritano un'informazione di qualità”. Lo dichiara in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Allo stesso tempo, grazie alla loro professionalità, sono convinto saranno in grado di rilanciare il servizio pubblico, fondamentale per la nostra Nazione", aggiunge Lollobrigida. (Rin)