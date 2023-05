Viminale: servizio Carta d'identità elettronica temporaneamente indisponibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi della Carta di identità elettronica sono momentaneamente indisponibili esclusivamente per un problema tecnico nella fornitura della connettività Internet, causato dall'incendio divampato nella giornata di ieri nei pressi della stazione Tiburtina, che ha coinvolto cavi della fibra ottica. E' quanto riferisce il Viminale. Sono in corso le attività tecniche per ripristinare al più presto il funzionamento del sistema. (Rin)