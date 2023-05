Speciale energia: Namibia, governo approva piano per idrogeno con partecipazione tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Namibia ha approvato un piano per l'idrogeno con partecipazione tedesca, che prevede investimenti per 9,3 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'esecutivo di Windhoek ha incaricato la società Hyphen Hydrogen Energy di sviluppare, costruire e gestire il progetto. L'azienda è di proprietà di Nicholas, sviluppatore di infrastrutture, e del gruppo per l'energia tedesco Enertrag. Gli investimenti nel progetto corrispondono a circa il Pil annuale della Namibia. Durante i lavori di costruzione e quando l'infrastruttura entrerà in funzione dovrebbero essere creati rispettivamente 15 mila e tremila posti di lavoro. (Geb)