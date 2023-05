© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si recherà in visita di Stato in Italia nel novembre del 2023. Lo afferma in un’intervista ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore algerino a Roma, Abdelkrim Touahria. (segue) (Res)