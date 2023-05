Italia-Algeria: presidente Tebboune in visita a Roma a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo assistendo a un periodo senza precedenti nelle relazioni tra i due Paesi, a dimostrazione della comprensione reciproca e dei legami amichevoli tra i nostri due presidenti”, riferisce ancora il diplomatico algerino, riferendosi a Tebboune e a Sergio Matterella. Il capo dello Stato nordafricano si recherà a Roma dal 2 novembre e sarà l’ospite d’onore della nona edizione dei Med Dialoges, la conferenza internazionale lanciata dall’Italia nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di “andare al di là del caos” e di proporre “un’agenda positiva” nel Mediterraneo allargato, prevista quest’anno il 2 e 3 novembre. “Stiamo preparando la Settimana della cultura algerina in Italia, che si svolgerà in quattro città: Milano, Roma, Napoli e Firenze. Stiamo lavorando affinché queste giornate siano programmate in concomitanza con la visita del presidente Tebboune”, riferisce ancora Touahria. (Res)